 

Госслужащим предписано закрывать лица для защиты биометрических данных

11.04.2025, 13:33, Разное
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В целях защиты биометрической информации чиновников, депутатов, государственных и муниципальных служащих обяжут закрывать лица на публике с помощью масок или специальных шлемов с кодированием голоса.

Решение связано с ростом случаев подделки биометрических данных на основе публичных фото и видео из СМИ.

– Злоумышленники научились воспроизводить внешность и голос чиновников, используя материалы из открытых источников, чтобы провести финансовые махинации или даже принять неправильные законы, – пояснил источник в правительстве, – Такие действия ставят под угрозу безопасность государства, поэтому теперь каждый госслужащий будет обязан использовать средства защиты при выполнении своих обязанностей.

Контроль за исполнением меры возложат на ФСО. В рабочей группе признают, что выступления замаскированных чиновников могут показаться необычными, но подчеркнули – безопасность остаётся главным приоритетом.

– Обязать госслужащих и лиц, занимающих выборные должности, указанные в перечне №2 к настоящему указу, носить защитные маски (балаклавы, лицехват, грим, сценические, карнавальные) в местах скопления людей более трёх единиц, на официальных мероприятиях, мероприятиях для СМИ. Предусмотреть механизм оснащения масок QR-маркировкой дистанционного считывания, которая позволит идентифицировать сотрудника или чиновника без риска утечки его биометрической информации, – говорится в указе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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