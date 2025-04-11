 

В Греции прошли международные учения ВВС, с участием Израиля

11.04.2025, 13:10, Новости дня
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На базе ВВС Андравида в Греции прошли крупные международные учения “Иниохос 2025”. Участие ВВС Израиля в этих учениях завершено. Но формально учения продлятся до 13 апреля.

В учениях, помимо ВВС Греции, принимали участие экипажи из Франции, Индии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании, США, Израиля, ОАЭ и Катара. Кипр прислал на учения наземный персонал, а Словакия и Бахрейн – наблюдателей.

На учениях отрабатывались наступательные и оборонительные воздушные операции, стратегические воздушные миссии, воздушная поддержка наземных и морских операций, разведывательные миссии, боевой поиск и спасение, защита воздушных активов высокой ценности и т.д.

От Израиля в учениях принимал участие разведывательный самолет “Эйтам” (G-550, ELW-2085 CAEW), Катар прислал на учения самолеты F-15, ОАЭ – Mirage 2000-9.


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