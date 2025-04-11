Создан новый метод покрытия пластиковых деталей металлом

В рамках проекта исследуются различные подходы для решения ключевых задач: разрабатывается состав электролита для металлизации, тестируются различные модификации фотополимерных смол и оптимизируются параметры процесса нанесения покрытия. «Моя технология значительно упрощает процесс создания электронных устройств», – рассказывает автор проекта, студентка кафедры материаловедения ИПТИП РТУ МИРЭА Варвара Карзакова.

Важно отметить, что аналогичные технологии, позволяющие металлизировать 3D-печатные детали, существуют, но преимущественно разрабатываются и применяются за рубежом. При этом, зачастую, используемые в них вещества являются дорогостоящими и усложняют процесс печати за счет своей высокой фотоактивности. Данный проект направлен на создание отечественного решения, потенциально более доступного и простого в применении, и конкурентоспособного на мировом рынке.

Разработка имеет широкий потенциал применения, рассматриваются возможности для быстрого прототипирования электронных устройств, создания гибкой электроники и различных датчиков. Особую актуальность проект приобретает в контексте растущего интереса к персонализированным электронным решениям и необходимости ускорения процесса разработки новых изделий.

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naked-science.ru

В случае успеха, технология может быть использована для создания сложных печатных плат и компонентов прямо в корпусе устройства, что особенно важно для миниатюрных гаджетов.

В перспективе, для малого бизнеса и стартапов технология может стать доступным инструментом быстрого прототипирования, позволяя создавать работающие образцы электронных устройств. В образовательной сфере метод может упростить процесс обучения студентов основам электроники и 3D-печати.

Проект был представлен на двух значимых площадках: в рамках «Акселератора РТУ МИРЭА», где получил грантовую поддержку для дальнейших исследований и развития, а также на Международной научно-технической конференции «Оптические технологии, материалы и системы» (Оптотех-24).