Город детства повлиял на ваш досуг даже после переезда

Среда, в которой живет человек, формирует его повседневные привычки: как он проводит досуг, какие культурные и социальные активности выбирает. Однако, как выяснил сотрудник Лаборатории сравнительного анализа развития постсоциалистических обществ факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Коротаев в новом исследовании , на стиль жизни влияет не только текущее место проживания. Важную роль играет в том числе и родной населенный пункт, в котором человек окончил школу.

Исследование основано на массиве данных проекта «Социальные различия в современной России» и охватывает более 5000 респондентов в возрасте от 24 до 55 лет. В анкетах учитывались различные показатели активности: посещение театров, выставок или спортивных занятий, совместное употребление алкоголя, чтение книг в библиотеках и увлечение компьютерными играми. Такой подход позволил зафиксировать более широкий спектр повседневных паттернов поведения.

Затем результаты были разнесены по трем осям: активность против пассивности, культурные практики против обывательских и реальные действия против виртуальных. На основе этих данных были выделены четыре поведенческих кластера: от людей с минимальной вовлеченностью в досуг до активно посещающих культурные мероприятия. Анализ показал, что более высокий уровень дохода, образования и профессиональной квалификации связан с активными и культурными стилями жизни. Влияет на выбор досуга во многом и семья: например, наличие высшего образования у родителей повышает вероятность культурного и активного досуга, причем как в мегаполисах, так и в малых городах.

Однако на поведенческий стиль влияет не только социальный статус. Исследователи проследили, как изменялся досуг у тех, кто переезжал из одного типа населенного пункта в другой. Оказалось, что сформированные привычки более чем на треть объясняются тем, где человек жил в школьные годы. Жители мегаполисов, как правило, в четыре раза чаще посещают культурные мероприятия, чем те, кто вырос в малых городах или селах.

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«Можно предположить, что переезд сам по себе влияет на досуг. Например, переехавшие в крупный город будут больше ценить новые возможности, и их досуг будет даже разнообразнее и интенсивнее. Однако исследование показало, что этого не происходит: привычки тех, кто переехал в крупные города, оказываются посередине между привычками коренных жителей их родного города и нового», — комментирует сотрудник факультета экономических наук Сергей Коротаев.

«Важен контекст переезда: был ли он связан с получением образования или же с поиском работы уже в зрелом возрасте. Это может оказывать существенное влияние на то, какой именно отпечаток оставит на человеке его пространственная траектория. Но для учета этого требуется более сложная модель и больше данных», — отметил Сергей Коротаев.

Эти выводы поднимают важные для региональной политики и развития городской среды вопросы. Понимание того, как формируются досуговые привычки, может помочь эффективнее развивать культурную инфраструктуру и предлагать жителям разных районов и возрастов наиболее подходящие форматы досуга. Исследователь подчеркивает: чтобы влиять на повседневную активность людей, нужно учитывать не только их текущую среду, но и биографический контекст.