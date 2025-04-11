Пингвин стал причиной катастрофы вертолета в Южной Африке

Управление гражданской авиации Южной Африки опубликовало результаты расследования катастрофы вертолета, произошедшей 19 января 2025 года на острове Берд в заливе Алгоа Восточно-Капской провинции.

Вертолет с четырьмя научными сотрудниками на борту совершал обзорный полет над островами в заливе Алгоа, после чего совершил посадку на острове Берд, чтобы забрать оттуда одного пингвина и доставить его в Порт-Элизабет.

Согласно расследованию, виновником катастрофы стал пингвин, выбравшийся из коробки во время взлета вертолета и ударил по рычагу управления циклическим шагом, толкнув его в крайнее правое положение. Следствием удара стал резкий крен вертолета вправо и его падение с высоты 15 метров.

К счастью, в результате катастрофы никто не пострадал, включая пингвина.