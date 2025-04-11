Самую высокую деревянную многоэтажку Торонто построят всего за 90 дней

В канадском Торонто запланировано строительство нового здания — 230 Royal York, которое станет самым высоким деревянным жилым зданием в городе. Строительство планируется начать в мае текущего года. Проект реализуется с использованием фабричных деревянных конструкций, что позволит сократить сроки строительства до 90 дней. Здание будет иметь высоту около 30 м и состоять из девяти этажей и 58 квартир.

Основа здания будет бетонной, а основная часть конструкции будет выполнена из экологически чистых материалов, таких как клееный брус и CLT-панели (перекрестно-клееные древесные панели). Эти материалы обладают высокими огнестойкими свойствами и превосходят сталь в плане пожарной безопасности.

Изготовление конструктивных элементов здания идет на заводе компании Intelligent City с использованием автоматизации и искусственного интеллекта. Это позволяет минимизировать воздействие строительства на окружающую среду.

Источник — Intelligent City