Мнение «аналитика»: О бедных москвичах… Санкции стали работать?

Ужас, что творится этой весной в Первопрестольной, ужас!

И нет, я не про снег в апреле, который не хочет таять, потому что его всё время подсыпают сверху.

Эти капризы природы пережить можно. Но как пережить то, что жизнь в Москве… становится не по карману москвичам?

Теперь для того, чтобы купить в ипотеку даже скромную «однушку» в новостройке нужно зарабатывать не менее 340 тыс. рублей в месяц. Иначе кредит не одобрят. А на «двушку» необходим ежемесячный доход в 528 тыс. рублей. Сверх того понадобится первоначальный взнос в 4 млн и 6 млн рублей соответственно. На минуточку, средняя московская зарплата после налогов — 141 тыс. рублей.

С имуществом движимым тоже плохо. Американцы, европейцы, японцы и корейцы из России ушли. Легального сервиса на иномарки практически нет. Запчасти — китайский контрафакт сомнительной надёжности. А теперь, к слову, российский авторынок покидают и китайцы. Неинтересно им стало тут работать: и продаж мало, и #санкции давят.

Пока ещё выручает «советская школа». Вазовские «тазики» хоть и неказисты с виду, да и комфорта в них маловато по современным меркам, зато вполне ремонтопригодны. Любой гаражный умелец дядя Вася справится. И запчастей пока хватает. А если нет — можно сделать на заказ у токаря дяди Пети. Недорого.

Немудрено, что ретроавтомобили последних лет #СССР вернулись в московские дворы. Тем более, что иномарки сейчас активно «каннибалят» на запчасти для тех немногих, у кого зарплаты укладываются в московский ипотечный стандарт. Самые умные уже продают свои «Опеля» и «Мазды», не дожидаясь угона. И покупают ВАЗ. А разницу кладут в банк, чтобы лет за пять скопить на первоначальный взнос в ипотеку. Всё равно нынешняя #инфляция — это надолго, и значит проценты будут высокими.

Вот такая жизнь настала…

Что, страшно?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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