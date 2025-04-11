Мнение «аналитика»: О коллективной вине русских… Вопрос на засыпку?

По странному совпадению, как только я ввёл заголовок этой заметки в редакторе, #ЖЖ «внезапно» засбоил и завис. Видимо, слежка за авторами онлайн — это новое слово в развитии нашей «уютной». Но всё же per aspera ad astera наше всё.

И потому продолжу тем, с чего хотел начать. Все ли понимают или хотя бы отдают себе отчёт в том, что…

…возложение коллективной ответственности и тем более, коллективной вины по признаку веры, национальности или гражданства — есть возрождение худших принципов гитлеровской идеологии? Тем более — в XXI веке?

Интуиция подсказывает, что «технические проблемы» возникают в ЖЖ не просто так. И что эту заметку Редакция ЖЖ постарается забанить в топе, дабы максимально исключить неудобную для неё дискуссию по этой теме. Но всё же пусть хотя бы френды и случайные читатели ответят.

Разве «коллективная вина» и прямо связанная с ней «культура отмены» россиян, русских — не есть нацизм XXI века?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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