В Нью-Йорке вертолет рухнул в реку Гудзон, не менее трех погибших

В районе Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке потерпел крушение вертолет и рухнул в реку Гудзон. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По данным спасательных служб, на борту вертолета находились пять человек, из которых трое погибли.

Береговая охрана остановила движение судов в районе катастрофы.

По данным ABC News, с 1977 года в результате крушений вертолетов в Нью-Йорке погибли не менее 32 человек. Последняя авария произошла в 2019 году, когда вертолет, использовавшийся для деловых поездок, врезался в крышу небоскреба на Манхэттене.