Мнение «аналитика»: О решительном переломе… Уже совсем скоро?

И то правда: все уже истомились. Ну сколько же можно ждать! Сколько можно вот этого топтания на месте с микроскопическими изменениями по итогам дня, месяца или даже года? Драгоценное время уходит, как вода в песок, а ничего по-крупному не меняется. Бесконечный какой-то тяни-толкай…

Меж тем, как выясняется, «решительный перелом» уже близок. Об этом говорят не какие-то популисты и блогеры, а люди вполне компетентные и сведущие.

На днях нлава ЦБ России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией правящей «Единой России» в Госдуме заявила, что российская экономика «в двух шагах от решительного перелома». И это как раз тот самый случай, когда с руководителем Банка России можно согласиться.

РОссийская #экономика действительно близка к перелому. Но есть нюанс. Она приближается не к росту, а к спаду. К окончательному «охлаждению» и переходу ВВП в отрицательную зону. Об этом свидетельствуют устойчивые тенденции последних двух кварталов. Так, практически все обрабатывающие отрасли и агропром в лучшем случае замедлили темпы роста, а в большинстве своем показали отрицательную динамику как в годовом, так и в квартальном выражении. Промышленное производство в январе снизилось к декабрю на 24,1%, а рост ВВП в феврале замедлился до 0,8%. Исключение составляют отрасли, получающие субсидированные бюджетные кредиты, поддержку из госфондов и другие государственные льготы.

Однако этот источник тоже не бесконечен. По данным электронного бюджета с 1 по 8 апреля среднедневные расходы подскочили до 233 млрд руб.в день (+83% год к году). За 98 дней года #бюджет потратил 13.1 трлн руб. Это 133.5 млрд в день, что соответствует 48.7 трлн в год. Меж тем в бюджет заложено 41.5 трлн руб. расходов и 40.3 трлн руб. доходов. Из-за обвала цен на #нефть казна точно не доберёт доходы, ну а с расходами всё видно. Правда, ещё можно резко ослабить #рубль. Но тогда опять вырастет #инфляция, для борьбы с которой придётся как минимум сохранять высокие #ставки. А это в свою очередь угнетает #промышленность.

Такой вот замкнутый круг.

Пока его ловушки удавалось обходить «на тоненького». Но вечно так нельзя. А значит, скоро и правда всё сломается?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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