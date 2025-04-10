 

Препарат для похудения снизил риски заболеваний сердца

10.04.2025, 19:45, Разное
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Результаты опубликованы в журнале The Lanсet. Семаглутид применяется как средство для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений и коррекции веса у людей с ожирением. До сих пор оставалось неясным, как этот препарат влияет на тех, кто уже страдает от серьезных проблем с сердцем, таких, как атеросклероз и сердечная недостаточность.

В клиническом исследовании SELECT, проведенном в 41 стране, приняли участие более 17 тысяч пациентов, в том числе тюменских клиник, чей средний возраст составил 61,6 лет, с избыточным весом. Из них 25% (4,2 тысячи человек) имели сердечную недостаточность разных типов.

Всех пациентов случайным образом разделили на две группы. Первая группа получала еженедельные инъекции семаглутида, а другая — плацебо.

Для людей с сердечной недостаточностью препарат снизил риск инфарктов, инсультов, смерти от болезней сердца на 28%. Препарат был эффективен для всех групп пациентов, независимо от возраста, пола, веса и других факторов.  

В сетчатке глаза обнаружили биомаркер сердечно-сосудистых заболеваний

Калифорнийские медики привели аргументы в пользу того, что количества ишемических периваскулярных поражений сетчатки могут говорить о наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

naked-science.ru

– Семаглутид известен как препарат для лечения больных сахарным диабетом. Исследование доказало, что и для пациентов без сахарного диабета его назначение безопасно и приводит к снижению основных сердечно – сосудистых осложнений более чем на 20%. У таких пациентов препарат показал свою эффективность и в коррекции веса. Так, люди с индексом массы тела более 30 потеряли до 9-10% лишнего веса, – отметил соавтор исследования, заведующий кафедрой кардиологии и кардиохирургии с курсом скорой медицинской помощи, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук Сергей Шалаев.

По результатам исследования препарат был включен в европейские клинические рекомендации для лечения пациентов с высоким уровнем сердечно — сосудистого риска с ожирением.

В исследовании принимали участие специалисты кафедры кардиологии и кардиохирургии с курсом скорой медицинской помощи ТМУ (заведующий кафедрой Сергей Шалаев, профессор кафедры Евгений Межонов), ведущий специалист Университетского НИИ медицинских биотехнологий и биомедицины Евгений Петрик, кардиолог Алевтина Серещева, а также специалисты кафедры терапии с курсами эндокринологии, функциональной и ультразвуковой диагностики ТМУ под руководством профессора, заслуженного деятеля науки и врача Людмилы Суплотовой.


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