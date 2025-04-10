Мнение: Искажение истории, страдание ради светлого будущего и почему Иран богаче Кубы

1. Мы явочным порядком перешли к очернению нашей истории. Неокоммунисты мажут чёрной краской имперский период, рассказывая про дореволюционную Россию столь жуткие сказки, что их можно без редактуры публиковать в иноагентских СМИ. Также неокоммунисты глумятся над памятью раскулаченных, репрессированных и павших во время защиты Отечества в Гражданской войне.

Терпеть это невозможно, поэтому появляется реакция — чёрной краской начинают мазать уже СССР, причём мазать зло, с чрезмерным усердием, далеко выходя за формат объективного изложения фактов. К примеру, Иосифа Виссарионовича не просто критикуют — а его есть за что критиковать — его оскорбляют, креативно искажая его фамилию, а также приписывая ему грязные болезни, вызванные грязными привычками. Если учесть, что Сталин был фактическим правителем СССР, и что к сталинскому периоду привязаны многие наши победы, плевки в адрес Сталина автоматически задевают и весь русский народ.

Идея сложная, так как Сталин объективно был врагом русского народа, проводил репрессии и коренизацию, отрезал от РСФСР огромные территории в пользу свежесозданных им идейно нерусских республик. Однако Россия проиграла большевикам в Гражданской войне, и поэтому мы вынуждены мириться с тем, что Сталин теперь на сколько-то процентов «наш». Несмотря на все грехи Сталина, от некоторых нападок мы вынуждены его защищать: примерно по тем же причинам, по которым цивилизованные общества берут под свою защиту вражеских пленных и вражеских дипломатов…

Полагаю, что корень проблемы — искажение истории, тиражирование злых мифов про Российскую Империю и про наших сограждан, пострадавших от Советской власти после 1917. Неосоветские мифы провоцируют противодействие, сравнение имперских и советских времён. Цитирую, например, из комментариев (ссылка):



Наблюдения:

– Голодали в Империи каждый год, но миллионы умерших от голода с [ужасами] в виде каннибализма и крысоедства были в СССР.

– Голодали в Империи каждый год, но в отличие от Империи, СССР был импортером продовольствия.

– Образование в СССР было лучшим в мире, но советские дипломы мало где признавались, в отличие от имперских.

– Российская Империя была слабой и ничтожной, но продержался меньше века СССР.

– У Империи совсем не было промышленности, но СССР догнал её по уровню жизни только при Хрущеве.

– Российская Империя была нищей страной, однако советский рубль котировался куда меньше, чем имперский.

– Российская Империя плохо воевала, однако максимальные потери за всю историю понесли именно при СССР.

– Николай 2 был кровавым, однако красный и большой террор с тысячами массовых демонстративных казней были в СССР.

Поздняя Российская Империя была, как и любая великая держава, весьма неустроенной страной. Тем не менее население при Николае II выросло со 120 до 180 миллионов, в стране был промышленный бум, железные дороги строились рекордными темпами (в частности, был построен Транссиб), детское население впервые в истории было почти полностью охвачено начальным образованием, активно развивалась массовая медицина, а общее благосостояние народа росло. Обратите внимание, что благосостояние народа росло одновременно с быстрым ростом численности населения — это настоящее экономическое чудо, ставшее возможным благодаря хорошему управлению русского императора и русских элит.

Несмотря на это многие пытаются представить Российскую Империю как филиал Ада на земле, как непростительно отсталое государство, неисправимо бедное и несвободное, «северное Зимбабве». Логика такая: русские построили совершенно негодное государство, худшее на планете, поэтому разрушение русского государства ради коммунистического проекта было делом совершенно необходимым. Также разносчики этого мифа утверждают, что необходима была и карательная дисциплина с голодом и расстрелами, так как без кнута, по их мнению, русские ни на что не способны.

В реальной жизни коммунистам удалось вернуть уровень жизни к дореволюционному только при Хрущёве. Это стало возможным благодаря новым технологиям и демографическому переходу, то есть резкому падению рождаемости в РСФСР. При этом свободы слова, свободы собраний, свободы выборов и свободы предпринимательства, какие были при Николае II, в СССР не было до самого конца, равно как не было и магазинов, хотя бы отдалённо похожих на дореволюционные по качеству и обширности ассортимента.

2. Ещё про светлое будущее как особенность психологии революционеров и коммунистов. Father_gorry делится своим мнением в комментариях (ссылка):



Желание рождает страдание, потому что как только ты помещаешь свою радость в будущее, «вот тогда и заживём!», в настоящем мозг автоматически генерирует это страдание.

Советский коммунизм — реализация этого принципа в реале. «Завтра наступит светлое будущее, а сейчас давайте нищенствовать в грязи». Не наступило. Не наступит.

И ещё, такой «коммунизм» — это зависть. Зависть глупых и ленивых к тем, у кого в жизни что-то получалось, на зависти Ленин и построил подавляющую часть своей агитации. Лиши капиталиста, кулака, середняка его имущества, и тогда заживешь. Глупые и ленивые не понимали, что богатство — это не лежащее в чуланах золото, а буквально ежедневный труд умного человека. Который посвятил всю жизнь соответствующему приложению своего ума.

Вообще, страдать сейчас, чтобы получить потом — это основа капитализма. Как верно подметил ещё баснописец Крылов, ближе к зиме у стрекозы появляются все основания для классовой ненависти к муравью.

Проблема коммунистов не в том, что они призывают страдать ради будущего, а в том, что у них нет элементарных представлений о справедливости и морали. На эту тему в своё время хорошо высказался Алексей Антонов. Точных слов уже не вспомню, а суть такова: «если тебе предлагают ради светлого будущего пырнуть ножом сотрудника полиции, значит тебя пытаются обмануть».

Впрочем, есть и ещё одно мнение на этот счёт. Цитирую из письма читателя:

Большевики вышли из среды революционеров-подпольщиков, многие из которых сознательно отказывались от нормальной жизни и стабильной работы в пользу сравнительно бедного и крайне ненадёжного существования агитаторов-активистов, которых периодически сажали либо отправляли в ссылку. Хотя царская ссылка и была курортом по сравнению с советскими «исправительными лагерями», сытой и приятной жизнь рядового борца с режимом всё же не была.

Но отдельным революционерам всё-таки удавалось зажить относительно комфортной жизнью – для этого надо было либо дорваться до контроля над партийной кассой, либо бежать за границу и оказаться там на снабжении у иностранных спецслужб или местных социал-демократов. После этого можно было заниматься написанием статей о том, как в России всё плохо и призывать к революции из-за рубежа, попивая кофе и закусывая его французской булкой где-нибудь на курорте в Швейцарии.

Соответственно, терпеть лишения революционеры были готовы по своему складу ума, а наиболее хитрые и циничные из них ещё и верили, на собственном примере, что это обязательно приведёт к успеху. По этому пути они попытались направить и весь народ, но что-то пошло не так…

3. Неокоммунисты любят оправдывать экономические проблемы СССР, такие как голод и дефицит, «железным занавесом» и торгово-экономическими санкциями со стороны западных стран. Мол, во всём виноваты буржуи, решили вставить палки в колёса коммунистам (которые всего лишь провозглашали своей целью расправиться с иностранными буржуями так же, как они расправились ранее с буржуями в России).

С помощью этого же аргумента сторонники левых идей оправдывают низкий уровень жизни на современных Кубе и в Северной Корее (которые, впрочем, от построения коммунизма к настоящему моменту отказались – но сравнительно недавно и ещё далеко не полностью, ограниченно разрешив лишь малый и средний бизнес, что-то вроде НЭПа).

У нас есть, однако, впечатляющие примеры других стран, тоже оказавшихся под санкциями. В комментариях halezky пишет (ссылка):

Ещё хороший пример «эффективности» социализма это положение на Кубе. Там тотальный дефицит товаров, прежде всего продовольственных. Скудный паек выдается по карточкам. Есть «коммерческие» магазины с заоблачными для кубинцев ценами и при этом с весьма скудным ассортиментом. Но самый смех в том, что на Кубе дефицит питьевой водопроводной воды. Воду в домах постоянно отключают. Это при том, что норма осадков на Кубе что-то в среднем около 2000 мм в год. Для сравнения, в Центральной России примерно 600 мм в год и никакого дефицита воды нет.

Тут адепты красного концлагеря сразу же скажут про санкции. Однако есть пример Ирана который до начала СВО был на 1-м месте в мире по санкциям. Основная территория – горы и пустыни с годовой нормой осадков 100-200 мм в год. И тем не менее никакого дефицита ни пресной воды, ни всех прочих продуктов там нет. В Иране обычное капиталистическое изобилие.

Сравнивать Иран и Кубу непросто из-за во многом закрытой статистики этих стран. К тому же, скажете вы, у Ирана всё же нефть и газ, а у Кубы нет. Мало того — хоть в Иране и нет коммунизма, что сразу даёт ему плюс 50 очков к развитию, в Иране сильны позиции местных шизопатриотов, из-за чего экономика Ирана устроена местами весьма бестолково, что выливается, в частности в регулярные отключения электричества в некоторых регионах страны.

Полагаю, самым убедительным примером эффективности капитализма является современная Россия. Согласно последним подсчётам, против России западные страны, Япония и Южная Корея ввели 28595 санкций (ссылка), из которых заметная часть затрагивает работу ключевых секторов нашей промышленности и экспорта.

Несмотря эти почти 30 тысяч санкций, русские капиталисты справляются и с поддержкой нормальной работы промышленности и экономики, и с импортозамещением, и с поиском альтернативных партнёров для внешней торговли. Справляются не идеально, но пятёрку с минусом нам смело можно поставить. Достаточно сказать, что экономика России сейчас растёт хорошими темпами и развивается эффективнее, чем до санкций.