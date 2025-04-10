 

Верховный суд приравнял гадание на картах таро к оскорблению чувств верующих

10.04.2025, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Верховный суд поставил точку в споре жителя Брянска Владимира Гордеева с местными властями и православными активистами.

В 2021 году Гордеев пытался открыть магазин карт таро и сувениров в трёх кварталах от храма, после чего обвинили в «пособничестве колдовству» и завели дело об оскорблении чувств верующих.

Мужчина с такими обвинениями не согласился и после того как суд признал его виновным, начал подавать апелляции. Как отмечали в мэрии, Гордеев «встал на путь сутяжничества вместо раскаяния». В конце концов Верховный суд тоже отказал ему в требованиях.

– К рассмотрению апелляции привлекли независимых экспертов, представляющих общественные организации «Сорок Сороков», «Русь православная» и «СтопКолдун». Было установлено, что в христианстве использование карт таро приравнивается к колдовству и служению силам зла, что глубоко оскорбляет чувства православных верующих, – говорится в постановлении.

Также выяснилось, что верующие «испытывают нравственные страдания в ситуациях, когда третьи лица грубо и демонстративно нарушают религиозные каноны и запреты». Таким образом, гадания на картах таро безусловно оскорбляют чувства верующих и противоречат традиционным ценностям многонационального народа Российской Федерации, заключил ВС.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Мнение: Новости улучшения жизни

11.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Война тарифов

11.04 / Мнение «аналитика»: О коллективной вине русских… Вопрос на засыпку?

10.04 / Физики описали оптимальное заваривание пуровера

10.04 / Анализ ДНК подтвердил находку челюсти денисовца на Тайване

10.04 / Мнение «аналитика»: О решительном переломе… Уже совсем скоро?

10.04 / В эксперименте KATRIN уточнили предельную массу нейтрино

10.04 / Мнение: Миф о бурлаках, миф о батраках и миф о кулаках

10.04 / Мнение: Проблема храпа

10.04 / Препарат для похудения снизил риски заболеваний сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика