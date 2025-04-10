Верховный суд приравнял гадание на картах таро к оскорблению чувств верующих

Верховный суд поставил точку в споре жителя Брянска Владимира Гордеева с местными властями и православными активистами.

В 2021 году Гордеев пытался открыть магазин карт таро и сувениров в трёх кварталах от храма, после чего обвинили в «пособничестве колдовству» и завели дело об оскорблении чувств верующих.

Мужчина с такими обвинениями не согласился и после того как суд признал его виновным, начал подавать апелляции. Как отмечали в мэрии, Гордеев «встал на путь сутяжничества вместо раскаяния». В конце концов Верховный суд тоже отказал ему в требованиях.

– К рассмотрению апелляции привлекли независимых экспертов, представляющих общественные организации «Сорок Сороков», «Русь православная» и «СтопКолдун». Было установлено, что в христианстве использование карт таро приравнивается к колдовству и служению силам зла, что глубоко оскорбляет чувства православных верующих, – говорится в постановлении.

Также выяснилось, что верующие «испытывают нравственные страдания в ситуациях, когда третьи лица грубо и демонстративно нарушают религиозные каноны и запреты». Таким образом, гадания на картах таро безусловно оскорбляют чувства верующих и противоречат традиционным ценностям многонационального народа Российской Федерации, заключил ВС.

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