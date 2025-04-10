Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1142-й день войны

Министерство обороны РФ 10 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более восьми месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона заявляет о фактическом “разгроме” украинских сил.

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Проходы, Турья, Краснополье, Угроеды и Миропольское Сумской области. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики, Двуречанское Харьковской области, Ямполь и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Заря, Клебан-Бык, Григоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Елизаветовка, Петровского, Котляровка, Новосергеевка и Богдановка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка “Caesar” производства Франции. Подразделения группировки войск “Днепр” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новопавловка, Благовещенское и Каменское Запорожской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50812 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22752 танка и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23434 орудия полевой артиллерии и минометов, 33876 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 100000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).