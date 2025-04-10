 

Разработана концептуальная модель «зеленого» арктического города

10.04.2025, 16:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По мнению исследователей, на северных территориях необходимо использовать такие технологические решения, как строительные блоки «эко-лего», 3D-печать и сэндвич-панели. Для создания жилых модулей они рекомендуют природный биоразлагаемый полимер хитозан. Одним из вариантов теплоизоляции может служить природный мох, обработанный парами хитозана.

«Лабораторные испытания подтвердили устойчивость промышленного хитозана к экстремально низким температурам и возможность его стопроцентной утилизации за короткое время биобезопасным способом. Это делает его пригодным для использования в «зеленых» арктических городах. Полученные результаты носят инновационный характер в социально-экономическом и технологическом аспектах, строительство зданий из природных полимеров на основе хитозана может дать импульс развитию отечественных отраслей «зеленой» экономики», – сообщила доцент кафедры общей и экономической социологии ТюмГУ Марина Кичерова.

Устойчивость модели обеспечивается открытостью, жизнестойкостью, безопасностью. При этом, как считают исследователи, арктический город может быть «пульсирующим» (периодически испытывающим рост и сокращение численности населения, например, в зависимости от сезона), мобильным (быстро возводимым, ориентированным на полное биоразложение, чистую утилизацию после эксплуатации).

Экологичность проявляется в максимальной встроенности в природную экосистему Арктической зоны России и предполагает сохранение биоразнообразия, минимизацию ресурсоемкости, использование источников энергии, минимально воздействую-

щих на окружающую среду, биобезопасных материалов. Технологичность выражается в использовании интеллектуального управления, инновационных решений для экономики замкнутого цикла.

Разработанная в Тюмени концепция «зеленого» арктического города учитывает высокую чувствительность экосистемы к экстремальным внешним факторам: экологическим (суровый климат, высокое ультрафиолетовое излучение, полярная ночь, вечная мерзлота), социальным (низкая плотность населения, специфика демографической структуры, высокая доля вахтовиков, неравномерность хозяйственного и инфраструктурного освоения территории), экономическим (повышенные издержки на обеспечение жизнедеятельности). Каждый предложенный элемент модели может быть измерен с помощью системы показателей, например, для оценки устойчивости может быть использована адаптированная аналитическая методика целей устойчивого развития.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Мнение: Новости улучшения жизни

11.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Война тарифов

11.04 / Мнение «аналитика»: О коллективной вине русских… Вопрос на засыпку?

10.04 / Физики описали оптимальное заваривание пуровера

10.04 / Анализ ДНК подтвердил находку челюсти денисовца на Тайване

10.04 / Мнение «аналитика»: О решительном переломе… Уже совсем скоро?

10.04 / В эксперименте KATRIN уточнили предельную массу нейтрино

10.04 / Мнение: Миф о бурлаках, миф о батраках и миф о кулаках

10.04 / Мнение: Проблема храпа

10.04 / Препарат для похудения снизил риски заболеваний сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика