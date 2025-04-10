 

Карбоновый гоночный электроскейт Mach One разгоняется до 70 км/ч

10.04.2025, 16:05, Разное
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Австралийский стартап Radium Performance представил электрический скейтборд Mach One, на котором вряд ли получится безопасно погонять по улицам – уж больно он резкий. Скейтборд разгоняется до 50 км/ч всего за 3 секунды, а его максимальная скорость достигает 70 км/ч. Даже его дизайн напоминает болиды Формулы-1, подчеркивая, что эта техника не для спокойной езды.

Внутри полого корпуса из углеродного волокна установлены батарея и электронная начинка. Причем к ним легко добраться, достаточно открутить восемь винтов. Производитель не возражает против аккуратной модернизации своего детища силами самих пользователей. Например, можно нарастить объем батареи, так как штатной при полной зарядке хватает всего на 50 км пути.

В движение Mach One приводят два электродвигателя суммарной мощностью 8 000 Вт. Эта мощность динамически распределяется между колесами для улучшения сцепления и ускоренного прохождения поворотов. Связь между литыми резиновыми колесами и двигателями идет через ременную передачу.

Ширина доски составляет 250 мм, вся конструкция весит 17 кг. Стоимость указана как $3173 — с оговоркой, что после продажи первой сотни скейтов она вырастет.

Источник &#8212 Radium Performance


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