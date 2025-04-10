«Так будет справедливо» – Рубио заявил, что США остановят помощь и России, и Украине при отсутствии прогресса

Госсекретарь США заявил, что если Украина и Россия не достигнут прогресса в мирных переговорах в ближайшие недели, Вашингтон будет вынужден принять «соломоново решение» – на рассмотрение Конгресса внесут закон, который предусматривает запрет на поставки помощи обеим сторонам конфликта.

По словам Марко Рубио, уже в ближайшие недели «можно будет понять, стремятся ли стороны к миру».

– Для танго нужны двое – так же, как и для любого дипломатического процесса… Если мы не увидим прогресса в мирных переговорах, это будет очевидным провалом дипломатических усилий обеих сторон – кто-то недостаточно предлагал, кто-то недостаточно соглашался, – пояснил Рубио. – Нам нужен результат и если его не будет в короткие сроки, мы заблокируем помощь для обеих сторон. Америка больше не будет оплачивать войну.

Рубио добавил, что даже если Конгресс провалит закон, Белый дом «сможет решить проблему» в рамках своих полномочий, однако конгрессменам-республиканцам «настоятельно рекомендовано голосовать дисциплинированно», а конгрессменам-демократам «даётся последний шанс перейти на правильную сторону истории».

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