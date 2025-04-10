 

Странный гаджет Spicerr снайперски дозирует специи во время готовки

10.04.2025, 13:55, Разное
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Новейший гаджет Spicerr использует приложение для точного дозирования специй по индивидуальным вкусовым предпочтениям пользователя. Несмотря на кажущуюся простоту хранения специй на кухне, каждый кулинар сталкивается с некоторыми неудобствами: рассыпанные специи, неточная дозировка, испорченный вкус блюда из-за избытка или недостатка определенной приправы. Spicerr призван решить эти проблемы.

С помощью сенсорного экрана и кнопки дозирования гаджет позволяет получить точное количество необходимой специи или заранее подготовленной смеси. Приложение Spicerr предоставляет возможность тонкой настройки вкуса, изменяя пропорции приправ в соответствии с личными предпочтениями. Кроме того, Spicerr упрощает работу с международными рецептами, позволяя легко конвертировать разные единицы измерения.

Новинка заряжается через порт USB-C, имеет батарею 200 мА⋅ч и подключается к телефону через Bluetooth. Устройство работает с картриджами, вмещающими до шести капсул со специями. Компания предлагает 54 вида приправ в герметичных контейнерах, которые гарантируют свежесть на долгий срок. Spicerr уже собрал на Kickstarter трижды больше первоначальной цели, что свидетельствует о серьезном интересе к этому проекту. В настоящее время Spicerr доступен для предзаказа по различным ценам в зависимости от комплектации. Первые доставки планируются на сентябрь 2025 года.

Источник &#8212 Spicerr


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