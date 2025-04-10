Странный гаджет Spicerr снайперски дозирует специи во время готовки

Новейший гаджет Spicerr использует приложение для точного дозирования специй по индивидуальным вкусовым предпочтениям пользователя. Несмотря на кажущуюся простоту хранения специй на кухне, каждый кулинар сталкивается с некоторыми неудобствами: рассыпанные специи, неточная дозировка, испорченный вкус блюда из-за избытка или недостатка определенной приправы. Spicerr призван решить эти проблемы.

С помощью сенсорного экрана и кнопки дозирования гаджет позволяет получить точное количество необходимой специи или заранее подготовленной смеси. Приложение Spicerr предоставляет возможность тонкой настройки вкуса, изменяя пропорции приправ в соответствии с личными предпочтениями. Кроме того, Spicerr упрощает работу с международными рецептами, позволяя легко конвертировать разные единицы измерения.

Новинка заряжается через порт USB-C, имеет батарею 200 мА⋅ч и подключается к телефону через Bluetooth. Устройство работает с картриджами, вмещающими до шести капсул со специями. Компания предлагает 54 вида приправ в герметичных контейнерах, которые гарантируют свежесть на долгий срок. Spicerr уже собрал на Kickstarter трижды больше первоначальной цели, что свидетельствует о серьезном интересе к этому проекту. В настоящее время Spicerr доступен для предзаказа по различным ценам в зависимости от комплектации. Первые доставки планируются на сентябрь 2025 года.

Источник — Spicerr