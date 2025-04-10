 

Чубайса заочно приговорили к общественному порицанию

10.04.2025, 13:33, Разное
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Ленинский районный суд Сыктывкара (Республика Коми) вынес приговор по делу экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

Суд учёл все смягчающие обстоятельства, положительные характеристики, вклад в становление молодой российской демократии и преклонный возраст подсудимого, и принял решение ограничиться общественным порицанием.

– Несмотря на отсутствие в действующем УК такой меры наказания, суд принял решение исходя из принципов гуманизма и социальной справедливости, – прокомментировал вердикт пресс-секретарь суда Борис Прохоров. – Я думаю, каждый россиянин согласится с этим решением.

Как отмечают юристы, в случае возвращения в Россию Чубайса остановит специальный государственный служащий и ему придётся прослушать официальный текст порицания. После этого топ-менеджера обяжут подписать акт о получении порицания общественности. Затем Чубайс будет восстановлен во всех гражданских правах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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