 

Опрос Pew – отношение американцев к Израилю ухудшилось

10.04.2025, 13:30, Новости дня
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Опрос, проведенный американским Тhe Pew Research Center, свидетельствует об ухудшении отношения к Израилю в США после нападения террористов 7 октября 2023 года и начала войны “Железные мечи”.

Этот опрос проводился с 24 по 30 марта 2025 года, в нем участвовали 3605 взрослых американцев.

Более половины американцев (53%) выражают неблагоприятное мнение об Израиле. Три года назад, в марте 2022 года, таких было 42%.

Избиратели Демократической партии гораздо чаще выражают неблагоприятное мнение об Израиле, чем избиратели Республиканской партии (69% и 37%, соответственно).

Доверяют премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу только 32% опрошенных американцев.

Кроме того, этот опрос показал, что, по сравнению с началом 2024 года, заметно меньше американцев говорят, что война Израиля и ХАМАСа важна для них лично – или важна для национальных интересов США.

По данным нынешнего опроса, важность этой войны для них лично отмечают 54% опрошенных. В январе 2024 года таких было 65%. При этом для молодых, как правило, эта тема менее значима, чем для тех, кто старше 50 лет.

С точки зрения национальных интересов США эту войну считают важной 66% респондентов. В январе 2024-го таких было 75%.

Был задан вопрос о том, кому больше благоволит президент США Дональд Трамп в этом конфликте. 31% считают, что Трамп слишком благоволит израильтянам; 29% заявляют, что он соблюдает правильный баланс между израильтянами и палестинцами; только 3% полагают, что Трамп слишком благоволит палестинцам. 37% не смогли ответить на этот вопрос. При этом 36% участвовавших в опросе евреев считают, что Трамп слишком благоволит израильтянам (для сравнения, в феврале 2024 года, только 13% участников-евреев похожего опроса Pew заявляли, что президент Джо Байден слишком благоволит израильтянам). Около 70% американцев-мусульман говорят, что Трамп слишком благоволит израильтянам (примерно столько же так считали, когда речь шла о Байдене).


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