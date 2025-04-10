 

Безумный гений из США собирает мотоцикл с V8-двигателем от Ferrari

10.04.2025, 11:45, Разное
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Известный в США мастер по созданию эксклюзивных мотоциклов для богатых коллекционеров Максвелл Хазан с мая прошлого года занят реализацией нового необычного проекта — сборкой мотоцикла HF355 с 3,5-литровым двигателем V8 от Ferrari 335.
Этот двигатель выпускался с 1994 по 1999 год и развивал мощность 375 л. с. Всего за эти годы было выпущено порядка 11000 F335 различных модификаций, способных развивать скорость до 300 км/ч. Однако одно дело, когда столь мощный агрегат установлен на спортивном Ferrari и совсем другое — приладить его к алюминиевой раме двухколесного байка.

За прошедшее с начала работы время Хазан установил перевернутые вилки с низко посаженными рукоятками, тормоза, плотно прилегающие крылья, выхлопную систему SC Project и толстое гоночное стекло. Летом прошлого года он сообщил в Instagram, что занят изготовлением кастомного бензобака.

Впереди у мастера кузовные работы, проработка приборной панели и эргономики. Планируемый вес всей конструкции будет в пределах 226 кг, что вполне приемлемо для мотоцикла с таким двигателем.

Источник &#8212 Hazan


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