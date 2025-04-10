 

Рупор кремлевской пропаганды: Продление невозможно

10.04.2025, 11:30, Разное
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Продление невозможно

Еврокомиссия не продлит торговые льготы, действие которых истечет 5 июня 2025 года, для продуктов с Украины. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен, его цитирует Politico.

Европа отменит льготы, которые позволяли Киеву поставлять сельскохозяйственную продукцию на выгодных условиях. Экстренный доступ на европейский рынок продлится еще два месяца.

«Текущие меры в любом случае будут отменены. Совет ясно дал понять, что продление невозможно», — подчеркнул Хансен.

В 2022-м Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Однако этот шаг ударил по местным фермерам — особенно по производителям из Польши, Франции, Венгрии и Словакии. Они утверждали, что более дешевая украинская продукция заполонила местные рынки. Несмотря на их протесты, режим нулевых пошлин продляли сперва до июня 2024 года, а после — и до 2025-го.

https://lenta.ru/news/2025/04/09/v-evrope-reshili-otmenit-lgoty-dlya-importa-ukrainskih-produktov/ – цинк

Фактор Трампа и к вопросу о будущем восстановлении того, останется от Украины.

Источник: Colonel Cassad

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