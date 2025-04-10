 

Берестяные грамоты — это перфокарты. Учёные нашли компьютер, созданный в Великом Новгороде тысячу лет назад

10.04.2025, 9:33, Разное
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В Великом Новгороде завершил работу международный конгресс «Научно-технический прогресс на Руси», в работе которого приняли участие порядка 300 учёных из России, Белоруссии, Венгрии, КНДР и Ирана.

Знаковым событием мероприятия стал доклад академика РАЕН Ивана Сенеус-Рюрика, посвящённый передовым технологиям Великого Новгорода – оказалось, что берестяные грамоты служили в роли перфокарт и использовались в средневековых бухгалтерских машинах (табуляторах) и компьютерах.

– Русские купцы ещё в X веке использовали технологии, созданные на коллективном Западе только в XX столетии. Новгородские умельцы ещё в 950-м году разработали и изготовили компьютер, который мы нашли в ходе недавних раскопок, – сказал историк.

Учёным пока не удалось полностью расшифровать древнерусский код, однако в ближайшее время специалисты планируют совершить прорыв в своих исследованиях благодаря использованию искусственного интеллекта. Затем историки воссоздадут работающий прототип древнерусского компьютера и либо передадут его в дар музею Новгородского кремля, либо задействуют в целях импортозамещения – в зависимости от того, насколько мощным он окажется.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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