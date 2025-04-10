Мнение «аналитика»: О тяжёлом поражении на Сумщине… Теперь только сапёрные лопатки?

В бытность министром иностранных дел Украины некий Дмитро Кулеба героически заявил, что даже если вся военная помощь Запада остановится, украинские солдаты возьмутся за сапёрные лопатки, но ни за что не «сдадутся». Это, конечно, метафора и гипербола: в реальной боевой обстановке украинцы вполне покорно поднимают руки вверх, а не хватаются ими за шанцевый инструмент. Но теперь, похоже, пришёл черёд проверки этих слов и в метафорическом смысле.

Французская Le Monde пишет, что в Шостке Сумской области был уничтожен «главный национальный объект», связанный со снарядами. Газета ссылается на слова офицера 104-й бригады территориальной обороны украинской армии Антона Сербина. «Наш главный национальный объект по производству боеприпасов был уничтожен», — сказал он изданию.

Le Monde указывает, что речь идёт о Шостке, где расположены завод по производству боеприпасов, завод по производству детонаторов и химический завод. Газета напоминает, что удар по Шостке был нанесён 31 декабря 2024 года. Тогда же российское Минобороны заявило, что в этот день было поражено предприятие, «производящее пороховые заряды для нужд ВСУ». Его слова, разумеется, принялись опровергать на все лады. Тем не менее, мэр Шостки Николай Нога сообщил позднее о повреждении «объектов инфраструктуры» в городе. Впрочем, украинская пропаганда традиционно выдаёт военные объекты за инфраструктурные.

Похоже, Украина и правда лишилась заметной части производственных мощностей ВПК. Тем не менее, у неё ещё осталась надежда на армию Венка дроны гаражной сборки. Их производство уничтожить сложнее.

Но эффективность применения беспилотников в ВСУ падает. Ещё недавно успешным был один из пяти боевых вылетов. Сейчас уже один из десяти. И тренд — нисходящий.

А значит, дело может и до сапёрных лопаток дойти?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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