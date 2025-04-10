Мнение: Несчастливый апрель 2025

Хочется отметить совершенно диковинное происшествие, которое вдруг случилось с погодой в нашей стране. Вдруг, ни с того с сего, когда люди в течение марта уже привыкли жить в ситуации явного конца зимы, когда температура давно уже много выше нуля, на улице нет никаких даже островков снега, сухо – в общем, натуральная весна в разгаре, и, казалось, что дальше будет только дальнейшее потепление и продвижение невиданно ранней весны – оказалось, что всё не так и наоборот, это раньше, весь предыдущий месяц была какая-то «ложная весна»!

Впервые на моей памяти полноценная зима вдруг вернулась в апреле, когда ее уже никто не ждал. Как в сказке: буквально за какие-то полдня температура рухнула где-то на 10 градусов, отскочив в отрицательную зону; откуда ни возьмись, навалились тяжелые СНЕЖНЫЕ тучи, и за ночь завалило все улицы толстым снежным покровом. Хотя до этого никакого снега вообще не было и в помине, как не было уже месяц.

Просто как будто кому-то надо было максимально наглядно проиллюстрировать знаменитое «русофобское» высказывание про «ужасный русский климат», из-за которого якобы ни о каком развитии России не может быть и речи. Но в самом деле: такое вот пришествие зимы – с холодом, снегом, бездорожьем, ударом по всем растениям, которые сдуру решили, что можно по-весеннему расцветать – похоже не иначе как на какую-то диверсию. Людям, впрочем, тоже довольно грубо дали понять, что цвести сейчас не время. Удар исподтишка. И ведь эта какая-то нелепая и неуместная зима наступила аж на неделю. Это не какое-то временное умопомрачение. Сколько планов она разрушила, я себе представляю. Один вопрос – ЗА ЧТО?

Мы, москвичи, на себе увидели, что Москва, это любимое детище Собянина – располагается реально в местности с ужасным климатом, в которой никогда не знаешь, что именно тебя «накроет». Тут и ураганы, и внезапные снегопады, и периодические засухи (помню в 2010 в июле-августе в Мск не было ни одного дождя, и отчасти поэтому ее полностью заволокло смогом от пожаров торфяников).

Видимо, отсюда такая драчливость местного населения – при том, что воевать тут никто не умеет. Мучает стремление лезть ПОДАЛЬШЕ ОТСЮДА, на другие земли с более дружественным отношением. НА ЮГ. Южнее, западнее – только из этих великорусских широт! Безлюдных земель, увы, не осталось, все места уже заняты. Отсюда – настрой на геноцид у этих милых людей. Во всяком случае, тотальное отсутствие жалости и сострадания. Это инстинкт, БЕГ. Как у Булгакова. Убежать в другие, более лучшие, счастливые места, в которых посреди апреля не наступает февраль со снежными завалами на дорогах.