 

Трамп: если потребуется, США применят военную силу против Ирана и Израиль будет играть ключевую роль

10.04.2025, 0:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что США при необходимости будут готовы применить военную силу против Ирана.

Президент США отметил, что при таком сценарии “Израиль будет играть ключевую роль”.

Трамп снова повторил, что нельзя позволить Ирану обладать ядерным оружием.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / В Нью-Йорке вертолет рухнул в реку Гудзон, не менее трех погибших

10.04 / Осужденный за причастность к теракту в 2008 году в Мумбаи бизнесмен экстрадирован в Индию

10.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1142-й день войны

10.04 / Опрос Pew – отношение американцев к Израилю ухудшилось

10.04 / Майк Хакаби утвержден на пост посла США в Израиле

10.04 / ХАМАС потребовал от британского МВД исключить его из списка террористических организаций

10.04 / Жертвами обрушения крыши клуба в Санто-Доминго стали около 200 человек

09.04 / Актер Михаил Ефремов покинул колонию и возвращается в Москву

09.04 / Макрон заявил, что Франция может признать Палестинское государство уже летом

09.04 / Израильские специалисты завершили работу в зоне бедствия после землетрясения в Таиланде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика