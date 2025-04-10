Трамп: если потребуется, США применят военную силу против Ирана и Израиль будет играть ключевую роль

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что США при необходимости будут готовы применить военную силу против Ирана.

Президент США отметил, что при таком сценарии “Израиль будет играть ключевую роль”.

Трамп снова повторил, что нельзя позволить Ирану обладать ядерным оружием.