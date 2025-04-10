Мнение: Сегодня – в Шоколаднице. Доживем до весны!

Буквально через несколько часов, начиная с 6 вечера! Да, сегодня я снова буду в Шоколаднице на Китай-городе, проводить встречу со своими читателями. СЕГОДНЯ я жду вас в кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда. Начну – в 18 ч, и посижу там за чашкой чая и со своими книжками часов до 8 вечера.

Итак, СРЕДА со СТРАНОЙ УТРАЧЕННОЙ ЭМПАТИИ, автор в Шоколаднице на Китайгороде с книжками с 18 до 20, 09 апреля 2025 года, готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните или пишите в Вацап по тел. +7915-823-1325, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected]. Книга придет к вам в лучшем виде, и тоже – с автографом автора!