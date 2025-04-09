 

Мнение: Хотят ли русские войны?

09.04.2025, 23:05, Разное
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Да, если вчитаться, какой-то инфернальный стих получается. Полон скрытой угрозы и даже издевательства.

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез и тополей.

Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.

Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.

Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.

Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.

Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны».
1961 г.

Да, вопрос как минимум интересный.

Источник: Размышления вольного социолога


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