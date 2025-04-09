Рупор кремлевской пропаганды: Генерала Попова вернут на фронт
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Бывшего командующего 58-й армией генерала Попова все же вернут на фронт. По всей видимости открытое письмо Путину дошло до адресата.
Генерала выпустят из СИЗО и отправят на фронт в качестве командира штурмового отряда. В генеральской должности он восстановлен не будет (исходя из слов адвоката). В прошлом году он официально был уволен из рядов вооруженных сил. Дело
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Источник: Colonel Cassad
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