Рупор кремлевской пропаганды: Генерала Попова вернут на фронт

Бывшего командующего 58-й армией генерала Попова все же вернут на фронт. По всей видимости открытое письмо Путину дошло до адресата.

Генерала выпустят из СИЗО и отправят на фронт в качестве командира штурмового отряда. В генеральской должности он восстановлен не будет (исходя из слов адвоката). В прошлом году он официально был уволен из рядов вооруженных сил. Дело

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Источник: Colonel Cassad

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