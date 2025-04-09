Мнение «аналитика»: О чётком индикаторе… Когда начнётся новый кризис?

Кажется, что уже «началось»…

Рынки рушатся, #нефть падает, валюты скачут. Грядёт великая торговая война всех со всеми. Но — нет. Стараниями той ещё Вашингтонской администрации Джо Байдена #Россия надёжно «изолирована» от этих потрясений. И может за ними наблюдать с ведром попкорна.

Но есть кое-что похуже.

Как сообщают СМИ, в Москве в 2025 году запланировано к вводу рекордное число небоскрёбов. Почти сотня — 96 «высоток». И это максимальный показатель за всю историю рынка. А в общей сложности в 2025-2027 годах экспозицию столичных новостроек пополнят 222 корпуса, высота которых составит более ста метров.

Чем же это «плохо»?

Есть такой нетривиальный индикатор надвигающегося кризиса — «Индекс небоскрёбов». Его предложил в 1999 году сотрудник гонконгского подразделения международного инвестбанка Dresdner Kleinwort Benson Эндрю Лоуренс. Он обратил внимание на странную закономерность: если человечество строит самое высокое здание в мире, то очень скоро происходит глобальный экономический #кризис. Но и на региональных рынках это правило тоже работает.

Указанная закономерность прослеживается с начала XX века и пока ни разу не давала сбой. Рекордные по высоте дома строились в 1907 году — вскоре произошел крах на бирже Нью-Йорка. В 1928 году — за год до начала Великой Депрессии — было нечто подобное. В 1973 году — начало «медвежьего рынка», уронившего цены американских акций почти вдвое. В 1998 году разразился Азиатский кризис вскоре после того, как супернебоскрёб был открыт в Малайзии. В 2004 году — вскоре после краха пузыря доткомов. Далее, зимой 2008-2009 гг. было закончено самое высокое на тот момент здание в мире, Burj Khalifa в Дубае. И как раз в то время началась Великая Рецессия. Наконец, башня Merdeka 118 в Куала-Лумпуре, ставшая вторым по высоте зданием мира, была достроена в конце 2021 года. Это период «ковидокризиса», из которого многие экономики не вышли до сих пор.

Несмотря на не совсем серьезный характер «индекса небоскребов», он имеет определенный экономический смысл. Гигантские здания проектируются и строятся в период безудержного оптимизма, на пике роста — как общемирового, так и регионального. С одной стороны, инвесторы имеют большой объём свободных денег и не чувствуют необходимости их сберегать, с другой, развитие экономики повышает спрос на офисные и жилые помещения, включая отели. Спрос и предложение встречаются, порождая очередные проекты на грани или за гранью мегаломании. При этом мысль о строительстве небоскрёба приходит не в одну голову: чем лучше экономическая ситуация, тем больше застройщиков и чиновников начинают мечтать о собственном высотном здании. В итоге количество подобных проектов достигает максимума как раз к тому времени, когда #экономика уже разворачивается в сторону спада, но ещё не вступает в эту стадию. Она приходит позднее.

Получается, грандиозная #катастрофа разразится в 2027-м?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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