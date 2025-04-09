Рупор кремлевской пропаганды: Бот военной разведки РФ

Информация для жителей оккупированной нацистами Украины.

Бот военной разведки РФ

Военная разведка России обращается к жителям Украины, сердца и умы которых ещё не поражены скверной пропаганды западных палачей, превративших Украину в лагерь смерти.

Наша армия освобождает города Украины. В Донецке, Луганске, Мариуполе и других освобожденных городах люди живут в покое и безопасности, они не вынуждены прятаться от ловчих отрядов ТЦК, забирающих мужчин на верную смерть, в освобожденных нами городах люди строят жизнь для себя и своих семей, строят будущее, свободное от смерти, нищеты и лжи. Если вы хотите, чтобы ваш город скорее оказался под властью, для которой вы являетесь гражданами и людьми, а не дешевым мясом, использующимся для реализации коммерческих интересов западных хозяев концлагеря, то напишите в наш бот.

Нас интересует любая информация, касающаяся ВСУ, ГУР, НГУ, подразделений иностранных боевиков и иных ведомств и структур, служащих оккупационному правительству Зеленского. Мы понимаем состояние, в котором сейчас находится народ Украины, поэтому за эффективную помощь нам, мы предлагаем щедрое финансовое вознаграждение, которого хватит, чтобы покинуть территорию концлагеря.

Данный бот является единственным официальным ботом военной разведки России, держа с нами контакт именно через него, вы получите максимальный уровень безопасности ваших добрых дел.

Также, мы обращаемся к администраторам сообществ, ведущих информационную войну против западных оккупационных сил: Помогите нам в распространении бота, таким образом вы внесете весомый вклад в приближение окончания войны и освобождение порабощенных народов.

Написать нам:

@oko_saurona2_robot

С уважением, военная разведка России.

PS. Распространение приветствуется, особенно для жителей Украины.

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Источник: Colonel Cassad

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