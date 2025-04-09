Рупор кремлевской пропаганды: Участники СВО призвали установить памятник Сталину в Нижнем Новгороде

Участники СВО призвали установить памятник Сталину в Нижнем Новгороде

7 апреля 2025 года 120 участников специальной военной операции обратились к Председателю Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде Евгению Чинцову с просьбой поддержать инициативу нижегородских коммунистов по установке памятника Генералиссимусу Победы Иосифу Виссарионовичу Сталину в городе Нижний Новгород в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«При Сталине Нижний Новгород (Горький) быстро развился в крупный промышленный центр. Были построены автозавод, авиационный завод, была осуществлена модернизация завода «Красное Сормово», что способствовало росту населения и развитию инфраструктуры. Город сыграл ключевую роль в оборонной промышленности во время Великой Отечественной войны», — говорится в письме, которое подписали 120 участников специальной военной операции из Нижегородской области.

«Поддержка инициативы КПРФ об установке в Нижнем Новгороде памятника И.В. Сталину участниками специальной военной операции», — комментирует депутат Государственной Думы РФ, первый секретарь Комитета Нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров, — «говорит о значимости этого решения в год 80-летия Победы и в условиях борьбы России с неонацизмом на Украине.

Сталин — организатор разгрома гитлеровской Германии и освобождения Европы от фашизма. Наши бойцы, как никто другой, понимают, что без волевого, решительного и мудрого руководителя, без индустриализации СССР в 30-е годы Победа в мае 45-го была бы невозможна. Город Горький в годы первых, довоенных пятилеток преобразился в крупнейший промышленно-научный центр страны по решению советского руководства во главе со Сталиным.

Мы уверены, что 120 подписей солдат, сержантов и офицеров из различных воинских подразделений под обращением в поддержку установки памятника Сталину — это только начало.

https://kprf.ru/party-live/regnews/233373.html – цинк

Стоит отметить, что в Нижегородской области идет строительство Стапин-Центра. Изначально планировали успеть к 80-й годовщине Победы в ВОВ, но сроки не выдержали и откроют его несколько позже. Там тоже уже установлен памятник Сталину.

Ну а так, при Сталине Нижний Новгород/Горький действительно развивался как крупный промышленный центр и значимость города для страны серьезно выросла и во времена ВОВ это был один из ключевых тыловых городов, где ковалась победа в войне с нацизмом. Вместе со Сталиным, возможно, было бы уместно отметить и ряд руководителей военной промышленности периода ВОВ.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках