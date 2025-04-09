 

Рабочая группа, проверяющая Steam на соответствие традиционным ценностям, попросила дать ей ещё год

09.04.2025, 19:33, Разное
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Межведомственная рабочая группа, с апреля 2023 года осуществляющая проверку платформы Steam на соответствие семейным и традиционным ценностям многонационального народа Российской Федерации, запросила продление работы ещё на год.

21 апреля эксперты должны были предоставить отчёт, но пока они не успели проверить все видеоигры и дополнительный контент.

Рабочая группа трудится в 5-этажном здании в центре Москвы и включает в себя 92 человек – это IT-специалисты, киберспортсмены, общественники, депутаты, психологи, историки, представители Минкульта и религиозных организаций. Многие эксперты настолько сосредоточились на выполнении ответственного задания, что не выходят из здания по 6-7 месяцев. Для курьеров служб доставки пришлось оборудовать отдельный вход, поскольку они прибывают практически круглые сутки.

– Сказать, что к поставленной задаче отнеслись со всей серьёзностью – это ничего не сказать, – подтверждает заместитель руководителя группы. – Установили почти сотню рабочих мест – это и приставки, и игровые компьютеры, и так называемые «зоны полного погружения» с периферийными устройствами для симуляторов, VR-очками… Проверка идёт полным ходом, но пока, к сожалению, далека от завершения.

Специалисты просят закупить для работы дополнительные видеокарты серии RTX50 и 60-дюймовые OLED-панели, а также оперативнее менять расходники – клавиатуры, мыши, наушники. Также до конца года в здании хотят открыть собственный фастфуд-ресторан, спортзал и фитнес-зону с бассейном на крыше.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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