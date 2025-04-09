Рупор кремлевской пропаганды: Попытка переломить тенденцию

Для тех, кто не понимает, зачем США развязывают торговую войну.

Это не только сжигание финансовых пузырей на фондовом рынке и манипуляция с ценой на нефть. Ключевая цель – добиться перелома ключевой тенденции мировой торговли последней четверти века – неуклонного роста китайского торгового влияния.

При сохранении инерционного сценария, Китай продолжал бы укреплять свое экономическое влияние, а влияние США продолжало бы медленно, но неуклонно иссякать.

Тарифная война это способ подрыва глобального китайского влияния и попытка хотя бы частично восстановить утраченные позиции американского экономики в вопросах торгового влияния.

PS. Сегодня Китай поднял торговые пошлины на американские товары до 84% (США ранее подняли их до 104%), а ЕС ввел пошлины на 22 млрд. евро на американские товары. Канада ввела 25% пошлины на американский автопром.

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Источник: Colonel Cassad

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