 

Российское авторское общество просит ввести сбор за просмотр пиратского и трофейного контента

09.04.2025, 17:33, Разное
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Российское авторское общество (РАО) попросило правительство ввести сбор с граждан за просмотр пиратского или трофейного контента, созданного в недружественных странах.

Средства, собранные в рамках этой инициативы, будут направлены на воспитание культуры потребления лицензионного контента дружественных стран. Председатель правления РАО объяснил, что решение нацелено на «защиту прав интеллектуальной собственности и поддержку отечественных авторов в местных и онлайн кинотеатрах».

– Мы стремимся создать условия, при которых потребление лицензионного контента станет нормой. Предлагаем автоматически взимать сбор в размере 500 рублей за каждый случай просмотра единицы художественного произведения единицей народонаселения, – сказал он.

Проверки предлагают проводить с помощью специального ПО, которое сможет идентифицировать «недружественный» контент на устройствах пользователей и факт его воспроизведения. Его можно определить в том числе по косвенным признакам – например, в результате анализа информации, собранной «умными» колонками. Счёт выставят на федеральном портале «Госуслуги».

– Мы поддерживаем инициативу РАО и будем активно сотрудничать с образовательными и культурными организациями, чтобы прививать уважение к авторским правам с самого раннего возраста, – цитирует «Российская газета» директора департамента надзора, ревизии и верификации контента министерства культуры. – Это ни в коем случае не цензура, это противостояние воровству и неуважению к интеллектуальной собственности, борьба за высокий уровень уровень правовой культуры населения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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