«Росатом» уже изготавливает реактор для венгерской АЭС «Пакш-2»

Фото: Росатом

Специалисты машиностроительного дивизиона «Росатома» приступили к изготовлению корпуса реактора, предназначенного для шестого энергоблока возводящейся в Венгрии атомной электростанции «Пакш-2». Одновременно работы идут и по пятому энергоблоку.

На мощностях металлургического завода в Санкт-Петербурге приступили к ковке соответствующих заготовок суммарной массой порядка 600 тонн. Они необходимы для обечаек будущего реактора — важного элемента реакторного корпуса.

Для данной операции используется кузнечный комплекс с высокой степенью автоматизации, на котором заготовкам придают необходимую форму. Затем заготовки передадут в цех мехобработки, где из них будет изготовлена пара обечаек реактора типа ВВЭР-1200, относящего к поколению 3+.

Фото: Росатом

Позднее специалисты «Росатома» займутся созданием других важных изделий — это парогенераторы, емкости систем безопасности, различные компенсаторы давления и ряд других, не менее важных элементов.

Стоит отметить, что «Пакш-2» стала первым современным проектом на реакторах ВВЭР-1200, который реализуется на территории Евросоюза. Как обещали в «Росатоме», это будет наиболее современная и безопасная и при этом красивая атомная станция в ЕС.Источник — Росатом