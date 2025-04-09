До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона

Связать два берега

Расположенный на двух берегах Ростов-на-Дону страдает от пробок. Жители левого берега огромного спального района Северный проводят по нескольку часов в пробках по дороге на работу и обратно.

Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. предлагают решить проблему связи центра с левым берегом и заодно вывести из изоляции остров Зеленый, доступ на который возможен только по понтонному мосту.

В свою очередь, технология uST позволяет преодолевать водные преграды с гораздо меньшими, по сравнению с возведением капитальных мостов, затратами.

Длина предложенного белорусскими инженерами маршрута – 1,8 километра. Вся трасса проходит на высоте более десятка метров над землей. Основа трассы, по которой движется подвижной состав, – рельсовые беспилотные электромобили (юнимобили) – струнный рельс. Он представляет собой пучок несущей преднапряженной арматуры, заключенный в стальной корпус и залитый внутри него специальным составом.

Преднапряженная арматура натянута между двумя анкерными опорами, расположенными на концах трассы. Они воспринимают горизонтальную нагрузку. Вертикальную нагрузку воспринимают промежуточные опоры, которые могут устанавливаться на расстоянии до 2000 метров друг от друга.

Поэтому, чтобы соединить два берега, даже не понадобится устанавливать промежуточные опоры на дне реки. Это серьезно сокращает сроки строительства.

Меньше четырех минут в пути

Длина предлагаемого белорусскими инженерами маршрута составит 1,8 километра. На нем будет четыре станции: ЖК «Левобережье», «Зеленый остров», «Смотровая площадка», «Театральный спуск».

На маршруте будут курсировать 16-местные юнимобили «Карат». Это флагманский беспилотник компании, оборудованный кондиционером, рядом систем безопасности, двухступенчатой подвеской, обеспечивающей высокую плавность хода, и собственным накопительным модулем. Последний делает пассажирский беспилотник независимым от перебоев с электричеством.

Средняя скорость движения на маршруте ориентировочно составит 32 км/ч. От начальной до конечной точки маршрута машина или юнибус доберется за 3,7 минуты. Согласно расчетам на маршруте будут работать четыре беспилотника, а интервал движения в обычное время составит 20 минут, в час пик – 2,6 минуты.

В обычное время на маршруте задействуют один беспилотник, в часы пик – четыре. Таким образом во время максимальной нагрузки на маршруте за час возможно перевезти по предварительным расчетам перевезут 1000 человек.

Перспективы проекта

Реализация проекта не только обеспечит горожанам быструю переправу на другой берег, но и избавит их от необходимости стоять в пробках, а также даст возможность развивать инфраструктуру на острове Зеленый. Не исключено, с появлением надежного транспортного сообщения к острову проявят интерес девелоперы, поскольку когда-то тут был жилой поселок.

Необходимые технологии для реализации проекта отработаны компанией. Транспортно-инфраструктурный комплекс с несколько меньшей длиной трассы – 1,2 километра «Юнилайт» уже построен и функционирует в Беларуси на территории экопарка Минской области. Однако, последнее слово остаётся за властями региона и инвесторами.