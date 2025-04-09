 

Российские ученые создали аккумуляторы для космоса и Арктики

09.04.2025, 16:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские специалисты создали аккумуляторные батареи, устойчивые к сильному холоду и способные сохранять работоспособность при температуре до -50°C. Разработка велась совместно университетом «Дубна», Институтом физической химии и электрохимии РАН, а также Московским институтом электронной техники.

Такие аккумуляторы найдут применение в космосе и арктических регионах, где обеспечат питанием оборудование спутников и транспорта, систем навигации и модулей связи. Первые образцы уже находятся на этапе тестирования.

Как уточняется, речь идет о литий-ионных аккумуляторах, для анодов которых выбран наноструктурированный германий, который и позволяет данным батареям не терять эффективность в условиях низких температур.

Ранее применение германия в АКБ было достаточно проблемным, так как в процессе эксплуатации они заметно расширялись и разрушались, но нановолокна германия позволили решить эту проблему. Такие структуры имеют высокую емкость, которая в 3,5 раза выше, чем у графитовых решений, широко применяемых в анодах.

В настоящее время прорабатывается вопрос запуска опытного производства, выпуска первой тестовой партии из 1000 батарей для отработки этой перспективной технологии и подготовки ее к массовому производству.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Мнение: Новости улучшения жизни

11.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Война тарифов

11.04 / Мнение «аналитика»: О коллективной вине русских… Вопрос на засыпку?

10.04 / Физики описали оптимальное заваривание пуровера

10.04 / Анализ ДНК подтвердил находку челюсти денисовца на Тайване

10.04 / Мнение «аналитика»: О решительном переломе… Уже совсем скоро?

10.04 / В эксперименте KATRIN уточнили предельную массу нейтрино

10.04 / Мнение: Миф о бурлаках, миф о батраках и миф о кулаках

10.04 / Мнение: Проблема храпа

10.04 / Препарат для похудения снизил риски заболеваний сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика