Российские ученые создали аккумуляторы для космоса и Арктики

Российские специалисты создали аккумуляторные батареи, устойчивые к сильному холоду и способные сохранять работоспособность при температуре до -50°C. Разработка велась совместно университетом «Дубна», Институтом физической химии и электрохимии РАН, а также Московским институтом электронной техники.

Такие аккумуляторы найдут применение в космосе и арктических регионах, где обеспечат питанием оборудование спутников и транспорта, систем навигации и модулей связи. Первые образцы уже находятся на этапе тестирования.

Как уточняется, речь идет о литий-ионных аккумуляторах, для анодов которых выбран наноструктурированный германий, который и позволяет данным батареям не терять эффективность в условиях низких температур.

Ранее применение германия в АКБ было достаточно проблемным, так как в процессе эксплуатации они заметно расширялись и разрушались, но нановолокна германия позволили решить эту проблему. Такие структуры имеют высокую емкость, которая в 3,5 раза выше, чем у графитовых решений, широко применяемых в анодах.

В настоящее время прорабатывается вопрос запуска опытного производства, выпуска первой тестовой партии из 1000 батарей для отработки этой перспективной технологии и подготовки ее к массовому производству.