Воробьёв рассказал о планах благоустройства парков и лесопарков в Подмосковье

“Всего благоустроим порядка 150 объектов. Прежде всего

— 14 парков и 12 лесопарков. В их числе: «Дубрава» в Подольске (Климовске),

«Новая Трехгорка» в Одинцове, Кучинский лесопарк в Балашихе, лесопарк «Соколка»

в Истре»,

— отметил Воробьев.

Он также добавил, что в благоустроенных зонах будет

развиваться инфраструктура отдыха: появятся фудтраки, прокаты, торговые точки,

а также будет организована программа мероприятий — летом в парках планируется

провести более 14 тыс. событий.

Московская область на протяжении семи лет входит в тройку

лидеров по индексу качества городской среды Минстроя РФ. Губернатор Подмосковья

подчеркнул, что серьезный вклад в это направление внесли победы подмосковных

муниципалитетов в президентском конкурсе создания комфортной городской среды —

из 46 победивших проектов 37 уже реализованы. Конкурс проходит в рамках

нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось о встрече губернатора Подмосковья Андрея

Воробьева с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. На ней, в

частности, обсуждались меры поддержки участников спецоперации и их семей,

инфраструктурные проекты и здравоохранение.