 

Воробьёв рассказал о планах благоустройства парков и лесопарков в Подмосковье

09.04.2025, 16:20, Разное
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“Всего благоустроим порядка 150 объектов. Прежде всего
— 14 парков и 12 лесопарков. В их числе: «Дубрава» в Подольске (Климовске),
«Новая Трехгорка» в Одинцове, Кучинский лесопарк в Балашихе, лесопарк «Соколка»
в Истре»,

— отметил Воробьев.

Он также добавил, что в благоустроенных зонах будет
развиваться инфраструктура отдыха: появятся фудтраки, прокаты, торговые точки,
а также будет организована программа мероприятий — летом в парках планируется
провести более 14 тыс. событий.

Московская область на протяжении семи лет входит в тройку
лидеров по индексу качества городской среды Минстроя РФ. Губернатор Подмосковья
подчеркнул, что серьезный вклад в это направление внесли победы подмосковных
муниципалитетов в президентском конкурсе создания комфортной городской среды —
из 46 победивших проектов 37 уже реализованы. Конкурс проходит в рамках
нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось о встрече губернатора Подмосковья Андрея
Воробьева с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. На ней, в
частности, обсуждались меры поддержки участников спецоперации и их семей,
инфраструктурные проекты и здравоохранение.


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