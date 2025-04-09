Администрация США отменила визы сотен иностранных студентов

Администрация США отменила сотни виз, выданных иностранным студентам. Им предписано в кратчайшие сроки покинуть американскую территорию. Речь может идти о самой массовой высылке студентов в истории, отмечают эксперты, цитируемые изданием USA Today.

В публикации отмечается, что высылка затронула крайне малую часть из полутора миллионов иностранных студентов, учащихся в США. Однако об отмене виз сообщено не только участникам пропалестинских манифестаций, но и тем, кто вступил в конфликт с соседями по общежитию или получил штраф за парковку.

Напомним: около месяца назад судья окружного суда Манхеттена Джесси Фурман приостановил решение федеральных властей о депортации выпускника Колумбийского университета Махмуда Халиля, участвовавшего в организации массовых антиизраильских акций в кампусе.

Дело Махмуда Халиля стало первым примером реализации угрозы президента США Дональда Трампа о депортации иностранных студентов, участвовавших в антиизраильских выступлениях. Сам американский президент назвал его “радикальным иностранным студентом-сторонником ХАМАСа”, обещав, что депортация Махмуда станет далеко не последней.