Трамп пообещал «продавить жуликоватого Винни-Пуха», комментируя войну пошлин с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро победит в торговой войне с Китаем – он пообещал «продавить жуликоватого Винни-Пуха, ставшего на путь международного бандитизма», намекая на председателя КНР.

По мнению Трампа, Китай привык «грабить Америку и жить за её счёт», а когда новая администрация положила этому конец, в Пекине началась «настоящая паника».

– Они поняли, что не смогут больше строить свой успех за деньги американцев… Потому что пришёл хозяин и поставил бандитов на место. Эти вещи работают именно так, – сказал президент США, общаясь с журналистами на борту своего самолёта. – Я клянусь, они скоро приползуть умолять меня отменить пошлины. Я продавлю этого жуликоватого Винни-Пуха, который встал на путь международного бандитизма. Я сделаю так, чтобы он больше не фантазировал о месте среди мировых лидеров. Всё, что он получил, он получил благодаря нам. Его место – в тени Америки. Америка возвращается!

Если Китай немедленно не признает своё поражение, Трамп готов увеличивать пошлины в два раза каждый день. В конечном итоге, уверен он, «пузырь китайской экономики оглушительно лопнет и всем станет ясно, что экономика номер один в мире – это США и только США».

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