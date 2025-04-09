 

Микроскутер WalkCar – личный транспорт в габаритах ноутбука

09.04.2025, 15:20, Разное
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Десять лет назад японская фирма Cocoa Motors презентовала необычное средство передвижения WalkCar, которое по функционалу напоминало гироскутер, но при этом было сравнимо с габаритами ноутбука. Сейчас разработчики выпустили обновленную версию устройства — WalkCar 2 Pro, сохранив компактность, но улучшив технические характеристики.

Оригинальный WalkCar оснащался четырьмя небольшими колесами и алюминиевым корпусом, а для удобства переноски комплектовался специальной сумкой. Управление происходило за счет переноса веса тела: устройство автоматически ускорялось при надавливании ногой и тормозило при снятии нагрузки. Несмотря на компактность, WalkCar демонстрировал впечатляющую грузоподъемность до 120 кг и мог использоваться даже для подъема по наклонной поверхности. Пиковая скорость составляла порядка 10 км/ч при запасе хода 12 километров на одном заряде. АКБ полностью восстанавливала емкость всего за три часа через обычный USB-порт.

Новая модель вышла в прочном и легком корпусе из углеродного волокна, что сделало ее более стильной и прочной. При этом вес сократился до 2900 граммов. Новинка разгоняется до 15 км/ч при запасе хода около 8 км на одном заряде. Помимо Pro-версии, компания предлагает базовую модель WalkCar 2 с меньшим радиусом действия. Цены составляют $1499 за WalkCar 2 Pro и $1299 за стандартную версию.

Источник &#8212 Cocoa Motors


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