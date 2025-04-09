 

Жертвами обрушения крыши клуба в Санто-Доминго стали 113 человек, среди них известный певец

09.04.2025, 14:55, Новости дня
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Власти Доминиканской республики опубликовали уточненные данные по числу жертв обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго: погибли не менее 113 человек, в больницы доставлено 155 пострадавших, передает Reuters.

Среди погибших – популярный певец Рубби Перец, губернатор провинции Нельси Круз и бывший питчер Высшей лиги бейсбола Октавио Дотель.

Президент Доминиканской республики Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур.

Крыша рухнула во время выступления Рубби Переца. Один из сопровождавших его музыкантов рассказал, что зал был полным, а обрушение напоминало землетрясение.


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