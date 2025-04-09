 

Дрон-система Flying Sun 1000 из 288 светодиодов превратит в день даже самую темную ночь

09.04.2025, 14:15, Разное
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Иногда при ведении строительства, охране объектов, поисково-спасательных операциях, съемках кино и в других ситуациях возникает необходимость осветить значительный участок земли. Именно для таких случаев американская компания Freefly Systems разработала систему Flying Sun 1000 на базе тяжелого квадрокоптера Alta X.

Alta X способен поднимать грузы весом до 15 кг, а заряда двух его литиевых аккумуляторов емкостью 16 Ач хватает на 20 — 50 минут полета (в зависимости от веса груза). В комплект Flying Sun 1000 входят четыре панели с 72 светодиодами в каждой, которые размещаются под лопастями пропеллеров.

Общая мощность 288 обращенных вниз светодиодов составляет 300 000 люменов, что позволяет освещать с высоты около 100 м площадь 12730 кв. м, а с высоты 30 м — 1300 кв. м., создавая освещенность соответственно 10 и 107 люксов.

С учетом большого потребления энергии светодиодами предусмотрено наличие электрического кабеля для питания дрона от электромобиля, электрогенератора или другого наземного источника питания. В режиме работы от собственного аккумулятора его «осветительной» мощности хватит всего на 5-10 минут.

Комплект выпускается в двух версиях: Flying Sun 1000 и Flying Sun 500 по цене $60000 и $50000.

Источник &#8212 Freefly Systems


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