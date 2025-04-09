Генерал Сырский – “Мобилизационный ресурс России – 20 млн человек”

Командующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский дал развернутое интервью изданию “Левый берег”. В нем военачальник заявил, что российское наступление в Сумской и Харьковской областях фактически началось – силы противника на основных направлениях увеличилось вдвое.

Он отметил, что масштабные учения “Запад-2025”, которые проводят совместно РФ и Беларусь, имеют целью скрытное создание наступательной группировки. Он напомнил, что именно так противник действовал и накануне полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его словам, враг ежемесячно увеличивает свою группировку на 8000-9000 военнослужащих, наблюдается и прибытие на фронт дополнительных корейских контингентов. В общей сложности, численность российской фронтовой группировки превысила 600000 человек.

“Подготовленный мобилизационный ресурс противника – тех, кто проходил военную службу, военную подготовку, составляет около 5 миллионов человек. А мобилизационный ресурс в целом – 20 миллионов”, – сообщил генерал.