 

Генерал Сырский – “Мобилизационный ресурс России – 20 млн человек”

09.04.2025, 13:50, Новости дня
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Командующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский дал развернутое интервью изданию “Левый берег”. В нем военачальник заявил, что российское наступление в Сумской и Харьковской областях фактически началось – силы противника на основных направлениях увеличилось вдвое.

Он отметил, что масштабные учения “Запад-2025”, которые проводят совместно РФ и Беларусь, имеют целью скрытное создание наступательной группировки. Он напомнил, что именно так противник действовал и накануне полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его словам, враг ежемесячно увеличивает свою группировку на 8000-9000 военнослужащих, наблюдается и прибытие на фронт дополнительных корейских контингентов. В общей сложности, численность российской фронтовой группировки превысила 600000 человек.

“Подготовленный мобилизационный ресурс противника – тех, кто проходил военную службу, военную подготовку, составляет около 5 миллионов человек. А мобилизационный ресурс в целом – 20 миллионов”, – сообщил генерал.


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