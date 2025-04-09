Тюменские биологи выявили лучшие генотипы озимых культур

В работе ученые использовали сравнительно быстрые методы оценки структурного и функционального состояния растений при выращивании в вегетационных сосудах и моделировании температурного режима, освещения, фотопериода.

Исследования проводились в лаборатории биотехнологических и микробиологических исследований Школы естественных наук Тюменского госуниверситета. В качестве объектов исследования использовались три сорта (Чусовая, Алиса, Янтарная) озимой ржи, два сорта (Казанская 234, к-60753; Yasochka, к-64339) и один селекционный образец (КСИ 35/17) озимой пшеницы, два сорта (Истокский, Тимирязевская 150) и один селекционный образец (КСИ 16/17) озимой тритикале.

«Анализ данных количественных признаков, полученных через восемь и 20 суток после начала лабораторного опыта, показал, что генотипы тритикале и ржи превосходили озимую пшеницу по показателям относительной скорости роста, высоты растений, развитию корневой системы, а также общей биомассы и ее структуры. Наиболее интенсивный рост наблюдался у сортов ржи: прирост по высоте растений при последнем промере составил 38,4-56,7%, у образцов тритикале этот показатель был 8,8-39,8%, пшеницы – 7,4-43,3%», – сообщила Екатерина Мурыгина, магистрант образовательной программы «Математическая биология и биоинформатика» ТюмГУ.

По словам заведующей кафедрой ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Нины Боме, фенотипическое проявление некоторых признаков (динамика роста и высота растений, накопление и деградация хлорофилла в клетках листьев) на ранних стадиях развития растений имело сходный характер на более поздних этапах онтогенеза в полевых условиях. По усредненным данным полевого испытания на экспериментальном участке биостанции «Озеро Кучак» наибольшая урожайность зерна была получена у озимой ржи (504,6 г/м2) и озимой тритикале (479,7 г/м2), у озимой пшеницы выделился сорт Казанская 234 (345,7 г/м2).

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Как пояснил младший научный сотрудник НИИСХ Северного Зауралья – филиала ТюмНЦ СО РАН Салех Самуел, в лабораторном исследовании были использованы семена, выращенные на экспериментальном участке биостанции ТюмГУ «Озеро Кучак». Образцы с контрастными характеристиками по морфологическим признакам побегов и корней, содержанию хлорофилла в листьях, структуре биомассы растений (соотношение корней и побегов) могут представлять интерес для практической селекции.

Работа велась в рамках госзадания Минобрнауки России. Результаты опубликованы в журнале «Агропродовольственная политика России».