Исследование: взрослые, переигравшие в детстве в The Sims, не могут самостоятельно выбраться из бассейна

Новое исследование британских учёных выявило неожиданную связь между чрезмерным увлечением играми The Sims в детстве и проблемами с выживанием во взрослом возрасте.

Поклонники серии, повзрослев, испытывают трудности при попытке выбраться из бассейна, если там отсутствует лестница.

– Мы обнаружили, что у бывших симмеров формируется устойчивая психологическая установка, что без лестницы выбраться из бассейна невозможно, даже если у бассейна высота бортов – полметра, – поясняет профессор психологии Оксфордского университета Эмили Картер. – Оказавшись в подобной ситуации в реальной жизни, они не пытаются найти альтернативные способы спасения, а просто остаются в воде, пока их оттуда не вытащат.

Министерство здравоохранения Великобритании порекомендовало родителям обучать детей плаванию и навыкам выживания в экстремальных ситуациях. Эксперты не исключают, что в будущем может потребоваться создание специальных реабилитационных центров для жертв The Sims.

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