Россия отправила в космос перебежчика, осужденного в Украине за измену родине

Член экипажа состыковавшегося с Международной космической станцией корабля “Союз МС-27” Алексей Зубрицкий заочно приговорен в Украине к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщают украинские СМИ и, в частности, “Комсомольская правда – Украина”.

Зубрицкий родился в 1992 году в селе Владимировское, недалеко от Запорожья. В 2013 году закончил Харьковский университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, после чего проходил службу на аэродроме Бельбек под Севастополем в составе 204 бригады тактической авиации ППК “Юг”. Во время оккупации Крыма перешел на сторону России.

В марте 2024 года Винницкий городской суд признал Зубрицкого виновным в государственной измене и дезертирстве и заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Добавим, что и российская пропаганда делает упор на том, что космонавт – перебежчик. “Путь Алексея Зубрицкого, начиная с его первых шагов в селе Владимировское и заканчивая настоящим моментом, олицетворяет стремление к развитию и достижениям, ставшим возможными благодаря воссоединению с Россией. Это не просто личная история, а пример того, как судьба может измениться и повлечь за собой новые возможности для развития и вдохновения”, – пишет сайт Newsinfo.ru.