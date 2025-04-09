 

Белый дом признал – Трамп обсуждает вопрос о высылке американских преступников в Сальвадор

09.04.2025, 11:40, Новости дня
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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила с разъяснениями в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что администрация рассматривает возможность отправлять граждан США в тюрьмы Сальвадора. Об этом пишет PBS.

Отвечая на вопрос о предложении президента этой страны Найиба Букеле предоставить США возможность держать в сальвадорских тюрьмах американских заключенных, Трамп ответил, что идея ему нравится, но он не уверен, законно ли это.

Левитт признала, что Трамп обсуждает этот вопрос, но речь идет о жестоких преступниках, которые неоднократно нарушали закон. “Президент сказал, что нужно проверить законность этого. Он не уверен, что такое можно сделать. Он просто бросил идею и сделал это публично. Он стремится к прозрачности”, – сказала она.

Напомним, что в марте американская администрация депортировала сотни нелегальных мигрантов из Латинской Америки, которые, по данным федеральных органов, принадлежат к венесуэльским преступным группировкам. Они были отправлены в сальвадорские тюрьмы.

В качестве юридического основания для депортации были использован принятый в 1798 году закон о вражеских чужеземцах, сохраняющий свою силу. Ранее этот закон применялся во время войны, но Верховный суд США разрешил применять его и в данном случае.


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