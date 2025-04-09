 

В Краснотурьинске переименовали улицу Ленина в Овечкина

09.04.2025, 11:33, Разное
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Муниципальные депутаты Краснотурьинска приняли постановление о переименовании центральной улицы Ленина в улицу Александра Овечкина.

Так чиновники увековечили рекордный 895-й гол в НХЛ российского спортсмена.

– Улица Ленина есть в каждом населённом пункте и зачастую она центральная. Краснотурьинск наверняка войдёт в историю, если первым увековечит подвиг лучшего хоккеиста мира в топонимике, – заявил мэр города Владислав Третьяк.

Депутаты решили не останавливаться на достигнутом и назвали в честь хоккеиста площадь, парк, дворцы культуры и отдыха, а также библиотеку. Также в центре, перед зданием городской администрации вместо памятника Ленину установят памятник Овечкину.

В местном краеведческом музее открылась экспозиция, посвящённая рекордсмену НХЛ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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